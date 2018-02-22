الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين

ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، الخميس، أن قوات الأمن طوقت بلدة "فورست" جنوب العاصمة بروكسل.

ووفقا لشهود عيان فقد انتشرت قوات خاصة على أسطح المباني المجاورة، مؤكدين أن عملية أمنية كبيرة تقع في البلدة المذكورة.

وأفادت وسائل الإعلام بوجود رجل مسلح في أحد المباني.

هذا ونفت السلطات أن يكون الأمر متعلقا بهجوم إرهابي، حيث قالت متحدثة باسم الشرطة وحدات خاصة من الشرطة الاتحادية البلجيكية انتشرت بعدما أبلغ رجل بولندي عن مقتل شخص هناك في الصباح.

وأضافت المتحدثة "إنهم يفتشون المباني، لكن نستطيع القول إنه لم يقع أي هجوم إرهابي".

وأشارت بعض المواقع إلى أن العملية الأمنية بالقرب من مدرسة ابتدائية يوجد بها قرابة 350 تلميذا.

ونقلت صحيفة "المساء" البلجيكية عن المتحدث باسم شرطة بروكسل قوله إن رجلا من أصل بولندي قدم عند منتصف النهار إلى أحد متاجر البلدة وقال إن جريمة قتل وقعت صباح اليوم وقدّم العنوان إلى الشرطة.

BREAKING - BELGIUM: Major armed police operation in Brussels. Police snipers on top of the roofs as officers block multiple gunmen inside a building. The incident is taking place near a primary school attended by approximately 350 pupils. pic.twitter.com/fOKZKydIxV — Behind The News (@Behind__News) 22 февраля 2018 г.

Armed police and a helicopter have been deployed to a house in Brussels, Belgium, where at least one armed man is believed to be inside, according to RT pic.twitter.com/pEnmwL0JTG — CGTN (@CGTNOfficial) 22 февраля 2018 г.

Grote politie-actie in Vorst. Enkele straten afgezet. Gewapende man zou zich verschanst hebben. #VTMNIEUWSpic.twitter.com/rtgkvD8X1q — Gunter Huyghe (@GunterHuyghe) 22 февраля 2018 г.

ولا تزال بروكسل في حالة تأهب منذ وقوع هجومين في مارس 2016 في مطار المدينة ومترو الأنفاق، أسفرا عنه مقتل 32 شخصا.

المصدر: وسائل إعلام بلجيكية

ياسين بوتيتي