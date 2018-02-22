مقتل نحو 40 مسلحا من طالبان غربي أفغانستان

أعلنت مصادر أمنية أفغانية مقتل 38 مسلحا من حركة طالبان، في عمليات نفذتها القوات الأمنية بمساندة من طائرات حلف شمال الأطلسي غربي البلاد.

وقال رئيس شرطة ولاية "فرح"، فاضل أحمد شيرازاد، إن القوات الأمنية الأفغانية نفذت عملية إثر سيطرة مسلحي طالبان على 4 نقاط تفتيش وقتل 24 شرطيا، واختطاف 4 آخرين، لا يزال مصيرهم مجهولا.

وقد نفذت حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة هجمات دامية في العاصمة كابل، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

المصدر: وكالات

نادر همامي