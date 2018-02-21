مقتل جنديين فرنسيين بتفجير في مالي

لقي جنديان فرنسيان مصرعهما وأصيب ثالث في تفجير لغم في شمال شرقي مالي، بالمنطقة المتاخمة للنيجر والتي تشكل بؤرة لجماعات إرهابية.

وصرح الإليزيه في بيان "ببالغ الحزن، تبلغ رئيس الجمهورية خبر مقتل جنديين هذا الصباح في مالي في هجوم بعبوة ناسفة محلية الصنع استهدف آليتهما المدرعة".

من جانبها قال وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن الجنديين يخدمان في كتيبتين منفصلتين في الجيش، موضحة أنهما قتلا في "عملية واسعة النطاق لتفتيش قسم في منطقة متاخمة للنيجر".

وينتشر نحو أربعة آلاف جندي فرنسي في دول الساحل الإفريقي ضمن عملية لمكافحة الجماعات المسلحة، وبمقتل الجنديين، ترتفع حصيلة قتلى الجنود الفرنسيين الذين قضوا منذ بدء العملية في منتصف 2014، إلى 12 عنصرا.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر