"مجموعة تحليل المخاطر" التركية تطرد 2,5 ألف أجنبي بشبهة الإرهاب

طردت أنقره بجهود جهاز "مجموعة تحليل المخاطر" أكثر من 2,5 ألف أجنبي بين أكثر من 44 ألفا استجوبتهم الأجهزة المختصة في المطارات ومحطات الحافلات، للاشتباه بانتماءاتهم الإرهابية.

وتأسست "مجموعة تحليل المخاطر" عام 2014، بقرار من شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول في مطاري أتاتورك وصبيحة غوكجن في إسطنبول، ومحطات الحافلات بين المدن التركية، لاصطياد المقاتلين الأجانب الراغبين في الالتحاق بالإرهاب في سوريا والعراق.

واستجوبت المجموعة نحو 44 ألفا و462 مواطنا أجنبيا، طردت منهم ألفين و566، للاشتباه بتوجههم إلى مناطق القتال في سوريا والعراق، خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2014 والأول من يناير/كانون الثاني 2018.

ووفقا لشعبة مكافحة الإرهاب، فإن السلطات التركية طردت ألفا و577 شخصا يحملون جنسيات دول آسيوية، و887 شخصا من دول أوروبية، و79 من إفريقيا، و19 من القارة ألامريكية، و4 من دول أوقيانوسيا.

وأفاد مسؤولون في مديرية أمن إسطنبول، بأن "مجموعة تحليل المخاطر"، والتي تتشكل من شرطة مختصين بقضايا الإرهاب، تتحرى هويات الأجانب المشتبه بهم، وتطبق عليهم معايير التحقق عبر تعابير وجوههم وسلوكهم وتصرفاتهم وألبستهم وأحذيتهم، ومعايير أخرى لم يفصحوا عنها لدواع أمنية.

المصدر: الأناضول