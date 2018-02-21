مصر تستعد للرد على أي طارئ في البحر الأحمر

كشف اللواء محمد الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن التدريبات المصرية – الفرنسية هدفها إعداد الجيش المصري للرد على كافة التهديدات في البحر الأحمر.

وأكد اللواء محمد الألفي، أن تنفيذ البحرية المصرية والفرنسية التدريب المشترك كليوباترا - 2018 بالبحر الأحمر، مناورات دورية ولكن يأتي هذه المرة في توقيت عملية سيناء الشاملة 2018.

وأضاف الألفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبدالحميد، أن "هذه المناورات للتدريب على المعدات القتالية الجديدة والحديثة التي دخلت الخدمة في الجيش المصري"، مؤكدًا أن "القوات البحرية تؤمن السواحل المصرية بالكامل، وتفتش جميع العائمات البحرية التي تخرج وتعود مرة أخرى".

وأضاف اللواء أن "أي تهديدات ستوجه لمصر أو ثرواتها في البحرين المتوسط والأحمر سيرد عليها بكل قوة من القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي".

المصدر: "صحف مصرية"