اعتقال 3 أشخاص في فرنسا على علاقة بهجوم كاتالونيا

أعلنت الداخلية الإسبانية أنه تم توقيف 3 أشخاص في فرنسا كانوا على ارتباط بأحد الإرهابيين الذين نظموا هجمات كاتالونيا في آب الماضي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن الثلاثة كانوا على علاقة مباشرة بإدريس أوكابير الإرهابي القابع في السجن حاليا.

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال تمت في مقاطعة غار في منطقة أوسيتانيا بمشاركة الهيئات الأمنية الفرنسية المختصة والحرس المدني الإسباني والهيئة الأمنية الكاتالونية "موسوس دي إسكوادرا".

وقالت الداخلية الإسبانية، إن التحقيق في الهجمات الإرهابية التي وقعت في أغسطس فى كاتالونيا، كان يهدف لتحديد علاقات الإرهابيين مع جهات خارج إسبانيا.

تجدر الإشارة، إلى أن هجمات كاتالونيا أدت في 17 أغسطس الماضي إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 130 آخرين بجروح.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين