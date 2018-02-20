17 تركيا يطلبون اللجوء في اليونان

تقدم 17 من المواطنين الأتراك إلى السلطات اليونانية بطلب اللجوء بعدما هربوا من تركيا ووصلوا على متن قارب إلى جزيرة في بحر إيجة، حسب خفر السواحل اليوناني.

وبعد أن وصلوا، طالبوا اللجوء إلى جزيرة أوينوسيس الصغيرة الواقعة قبالة مرفأ تشيشمي التركي، حيث تقلوا على متن زورق دورية لخفر السواحل اليوناني إلى جزيرة خيوس القريبة، لتسجيل أسمائهم فيها.

وكانت المصادر اليونانية أفادت الأسبوع الماضي بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في الـ13 فبراير/شباط في محاولتهم اجتياز النهر الذي يفصل تركيا عن اليونان على حدودهما البرية، كانوا من طالبي اللجوء.

وكانت وكالة الأناضول التركية للأنباء أكدت مقتل 3 أشخاص، لكنها لم تحدد هوياتهم.

وقد تأثرت العلاقات بين أثينا وأنقرة منذ أشهر بسبب رفض اليونان تسليم 8 ضباط أتراك هربوا على متن مروحية إلى اليونان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو/تموز 2016.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين