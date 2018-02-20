العثور على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي رمضان شريف أن مروحيات تابعة للحرس عثرت صباح اليوم على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة قرب قرية "نقل" بمنطقة سميرم في محافظة أصفهان.

وقال شريف في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية الثلاثاء: "مروحيات تابعة لحرس الثورة الإسلامية عثرت صباح اليوم على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم".

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وأعلنت السلطات الإيرانية الأحد أن طائرة ركاب إيرانية من طراز ATR تابعة لخطوط "آسمان" الجوية اختفت عن الرادار، ليُعلن لاحقا أنها سقطت في مرتفعات جبال دنا.

وذكرت السلطات أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 60 مسافرا إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من قائدها ومساعده ومضيفين وعنصري أمن.

المصدر: تسنيم

أحمد باديان