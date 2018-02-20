إيران تواصل بحثها عن حطام الطائرة المنكوبة لليوم الثالث على التوالي

تابعت السلطات الإيرانية صباح الثلاثاء عمليات بحثها الموسعة عن حطام الطائرة المنكوبة التي سقطت صباح الأحد في منطقة سميرم بمدينة أصفهان وسط إيران.

ونقل مراسلنا في طهران عن مدير منظمة الطوارئ في محافظة أصفهان أن 7 مروحيات و30 طائرة استطلاع جاهزة للمشاركة في عمليات البحث.

وأضاف أن نحو 20 فريقا من 100 شخص إضافة إلى 7 فرق من 35 متسلق جبال يشاركون كذلك في عمليات البحث.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن قوات الفرقة 65 في الجيش الإيراني ستشارك كذلك في عمليات البحث عن الطائرة.

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فيما أعلنت العلاقات العامة في الجيش الإيراني في محافظة أصفهان، أن 38 عنصرا من الفرقة 55 في الجيش سيشاركون في عمليات البحث عن الطائرة المنكوبة.

وأعلنت شركة "آسمان" للطيران الإيرانية صباح الأحد أن طائرة ركاب تابعة لها تحطمت بعد ارتطامها بالجبال.

المصدر: RT

أحمد باديان