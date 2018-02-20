هل تمتلك مصر مقاتلة "سوخوي – 57" المرعبة؟

كشف نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف بأن هناك دولا في منطقة الشرق الأوسط قد تطلب من روسيا شراء المقاتلة الروسية الأحدث "سوخوي 57" من مشروع "باك فا – تي 50".

وتوقع بوريسوف أن تتلقى روسيا طلبات لشراء المقاتلة "سوخوي - 57" لعدد من الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مُرجحًا أن تطلبها بلدان مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر.

وهذه الطائرات صممت عام 2010، لتحل محل مقاتلات "سو-27" وكشف النقاب عنها خلال معرض ماكس الروسي للطيران 2011.

تتميز المقاتلة الروسية الجديدة "تي – 50" التي تنتجها شركة "سوخوي" بقدرة فائقة على التخفي (أي عدم قدرة الرادارات على رصدها). كما أنها تتميز بسرعتها ومداها الكبيرين.

وتصل سرعتها حتى 2.1 ألف كيلومتر في الساعة، وتحلق إلى مسافة 5.4 ألف كيلومتر. ويمكن أن تقلع من مدرج مطار طوله حوالي 300 متر. ويؤكد الخبراء أن المقاتلة الجديدة، مؤهلة للطيران بعيد المدى بسرعة تفوق سرعة الصوت في أنواع الطقس المختلفة بعد تزويدها بالوقود جوا.

المصدر: "إزفيستيا"