مادورو يدعو ترامب للقاء وبدء الحوار

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن يُقابله في كراكاس أو واشنطن بهدف بدء حوار.

وكتب مادورو في حسابه على "تويتر"، إن ترامب خلال حملته دافع عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وقد حان الوقت لتطبيق ذلك، والانتقال من برنامج عدواني إلى برنامج حواري.. سواء في في كاراكاس أو واشنطن؟".

وتأتي تصريحات مادورو في وقت وصلت العلاقات بين البلدين إلى الحضيض، ففي بداية الشهر الحالي قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الصادرات النفطية الفنزويلية.

وكانت واشنطن، التي انتقدت نظاما "فاسدا وعدائيا" في فنزويلا ووصفت مادورو بالـ"ديكتاتور"، قد فرضت عقوبات فردية استهدفت كبار المسؤولين في حكومة كاراكاس.

وتتهم فنزويلا الولايات المتحدة بالتآمر لقلب النظام في كاراكاس، كما تتهم الجيش الكولومبي بتدريب فنزويليين بهدف القيام باستفزازات تؤدي إلى اندلاع نزاع مسلح.

وأعلن مادورو السبت عن البدء بمناورات عسكرية في يومي 24 و25 فبراير الحالي يشارك فيها أيضا مدنيون بهدف تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد ضد التهديدات الخارجية المحتملة.

ومن المتوقع أن تعلن المعارضة الفنزويلية اليوم قرارها حول مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت مصادر في ائتلاف المعارضة، معربة عن خشيتها من بقاء مادورو في السلطة، من خلال التزوير، في ضوء دعم السلطات الانتخابية الفنزويلية له.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله