لأول مرة.. حزب مناهض للمهاجرين يصبح ثاني أقوى أحزاب ألمانيا

حل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المناهض للمهاجرين في المركز الثاني كأقوى حزب في ألمانيا، في أحدث استطلاع للرأي أجري في البلاد.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" تخطى الحزب الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) وذلك للمرة الأولى في استطلاع على مستوى البلاد ليصبح ثاني أكبر حزب ألماني.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه اليوم، أن التكتل المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل حقق تقدما بنسبة 2.5 في المئة ليصل إلى 32 في المئة، فيما ارتفع حزب البديل بمقدار واحد في المئة ليسجل 16 في المئة.

وفي المقابل، تراجع الحزب الديمقراطي الاشتراكي نقطة واحدة مئوية إلى 15.5 في المئة.

يذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا بدأ حياته السياسية كحزب هامشي معارض للاتحاد الأوروبي، ومن ثم ارتفعت شعبيته مؤخرا مع بروز أزمة اللاجئين وتزايد المشاعر المعادية للمهاجرين.

ومن الاقتراحات التي يطرحها الحزب، إغلاق الحدود بوجه المهاجرين الجدد، تعليق حق اللجوء، وإنهاء سياسة فتح الحدود الداخلية ما بين بلدان الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز

علي جعفر