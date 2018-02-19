الكرملين: نحضر للقاء بوتين وروحاني وأردوغان باسطنبول في شهر أبريل المقبل

أعلن الكرملين، أن موسكو تحضر للقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني، حسن روحاني، في إسطنبول، في شهر نيسان/أبريل المقبل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، قوله إنه يتم التحضير لعقد مثل هذا اللقاء.

تجدر الإشارة إلى أن رؤساء الدول الثلاث اتفقوا على عقد القمة القادمة حول سوريا في إسطنبول، وذلك خلال مكالمة هاتفية، تمت في الـ8 من فبراير الجاري.

المصدر: إنترفاكس

إياد قاسم