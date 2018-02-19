الداخلية الأوكرانية: إصابة 1500 شرطي خلال احتجاجات 2017

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان اليوم الاثنين، إن "حوالي 1500 من أفراد الشرطة أصيبوا أثناء الاحتجاجات الشعبية في أوكرانيا خلال عام 2017".

ووفقا للوزارة، فقد "نظم المحتجون 70 ألف فعالية شعبية عارمة في أوكرانيا في العامين الماضي والحالي، بينها 700 فعالية شهدت اشتباكات مع القوى الأمنية".

وذكر البيان أن الاعتداءات الأكثر دموية على القوات الأمنية وقعت داخل قاعات المحاكم وفي محيطها في الوقت الذي كان فيه أفراد الشرطة يؤدون واجبهم في الحفاظ على السلم العام.

وكانت محكمة في مدينة أوديسا قد امتنعت في وقت سابق عن اعتقال عمدة المدينة غينادي تروخانوف، المشتبه باستغلال منصبه لأغراض شخصية واختلاس أموال عامة.

وبعد انتهاء جلسة المحكمة وقعت اشتباكات بين المتطرفين والشرطة أسفرت عن إصابة شرطي بعيار ناري من قبل أحد المتطرفين، واعتقلت الشرطة 3 أشخاص بعد فض الاشتباك، بمن فيهم المشتبه بإطلاق النار على الشرطي.

وفي أعقاب حادثة المحكمة صرح وزير الدفاع الأوكراني، أرسين أفاكوف بأنه ينوي وقف توفير الحماية للمحاكم من قبل أفراد الشرطة والحرس الوطني بعد أن قامت المحكمة بإخلاء سبيل المشتبه به في استهداف الشرطي بالرصاص.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة