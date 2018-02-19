وزير الخارجية الأمريكي السابق: العاهل السعودي ومبارك طلبا منا قصف إيران

ذكر وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، أن السعودية ومصر وإسرائيل طلبت من الأمريكيين قبل عدة سنوات أن يقصفوا إيران، محذرا مما قد يحدث حال إلغاء الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وأوضح كيري خلال جلسة في مؤتمر الأمن بميونيخ أمس الأحد، أن الملك عبد الله قال له شخصيا: "إن الشيء الوحيد الذي تفعله مع إيران هو ضربها"، مشيرا إلى أن هذا الحديث يعود إلى سبتمبر 2013 عندما تصاعد القلق لدى عدد من دول المنطقة تجاه برنامج إيران النووي.

وأضاف كيري أن واشنطن ردت حينها بأن طهران بدأت تخصيب الوقود النووي بالفعل، وأن الضربة العسكرية لن توقف هذا التطوير، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك هو الآخر طالبه بضرب إيران حين كانت الأخيرة على بعد شهرين من استكمال دورة الوقود النووي.

وذكّر كيري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحاضر في قاعة المؤتمر، بأنه أيضا سبق أن دعاه لقصف إيران.

وخلص كيري محذرا: "الآن تعرفون مدى الضغوط التي قد يمارسها بعض الأطراف إذا ما تم التخلي عن الاتفاق النووي، فلن يبقى هناك ما يكبح جماحهم".

وكان كيري، بوصفه وزير خارجية الولايات المتحدة، أحد مهندسي الاتفاق النووي بين إيران وما يعرف بدول "5+1" (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) الذي أبرم في يوليو عام 2015، في موازاة رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود مقابل منعها من تطوير برنامجها النووي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يسعى لتعديل الاتفاق المذكور، مهددا بالانسحاب منه إن تعذر ذلك.

وأعطى ترامب منتصف يناير الماضي أربعة أشهر للأوروبيين من أجل العمل على تشديد مضمون الاتفاق باتفاق مكمل لا يزال غير واضح المعالم، لكن الأوروبيين رفضوا ذلك بشكل قاطع على غرار الدول الأخرى الموقعة مثل إيران والصين وروسيا.

المصدر: وكالات

متري سعيد