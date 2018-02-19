غامبيا تعلن تعليق عقوبة الإعدام

أعلنت حكومة غامبيا تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد سعيا لتحسين صورتها على الصعيد الدولي في أعقاب عزل رئيسها السابق يحيى جامع العام الماضي.

وقال الرئيس الغامبي أداما بارو أمس الأحد خلال كلمه بمناسبة الذكرى 53 لاستقلال بلاده عن بريطانيا: "سأستغل هذه الفرصة كي أعلن وقف عقوبة الإعدام في غامبيا كخطوة أولى نحو إلغائها".

ويحاول بارو منذ توليه السلطة قبل عام، إصلاح الأضرار التي لحقت بسمعة بلاده خلال فترة حكم الرئيس السابق جامع وشهدت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وغادر جامع إلى غينيا الاستوائية بعد ضغوط مورست عليه من جهات مختلفة وبالأخص مجموعة دول غرب إفريقيا، ليسدل الستار بذلك على حقبة حكمه، التي استمرت 23 عاما.

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وأنهى لجوء جامع إلى غينيا أزمة سياسية في غامبيا استمرت ستة أسابيع، على خلفية تراجعه عن الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي خسرها في الأول من ديسمبر 2017.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن إفريقيا شهدت تراجعا كبيرا في تنفيذ عقوبة الإعدام، وحكومات بعض الدول الإفريقية أعدمت نحو 22 شخصا في 2016 مقابل 43 في 2015.

المصدر: وكالات

أحمد باديان