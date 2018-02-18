مصرع فرنسي وابنته بانهيار جليدي في جبال الألب

لقي رجل وابنته حتفهما، بعد ما جرفهما انهيار جليدي أثناء ممارستهما رياضة التزلج في جبال الألب الفرنسية.

وذكرت مصادر محلية أن الرجل وابنته (11 عاما) سلكا مسارا مغلقا في جبال الألب، وقالت سيسيل فيراندو المتحدثة باسم المركز السياحي في محطة التزلج لتلفزيون (بي.إف.إم)، إن "حادث الانهيار وقع في منطقة فالداسير على ارتفاع 3 آلاف متر".

وأضافت أن "الرجل وابنته كانا ضمن مجموعة من المتزلجين".

المصدر: رويترز