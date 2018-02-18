زعيم حزب ميركل يعتزم الاستقالة من منصبه

يخطط الأمين العام لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، بيتر تاوبر، الاستقالة من منصبه، حسبما أفادت وكالة "د ب أ".

وأوضحت الوكالة الألمانية نقلا عن دوائر داخل الحزب أن تاوبر، ينوي إعلان استقالته غدا الاثنين، أمام اللجان العليا للحزب المسيحي الديمقراطي، ليتيح الفرصة لاختيار خلف له في مؤتمر الحزب الذي سينعقد في الـ26 فبراير الجاري.

يشار إلى أن بيتر تاوبر يتزعم الحزب الحاكم والذي تنتمي له ميركل منذ انتخابه أمينا عاما له في مؤتمر للحزب انعقد في سبتمبر 2013.

المصدر: تاس

علي الخطايبة