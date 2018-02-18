خلاف بين مشرع ألماني والأمن التركي في مؤتمر ميونيخ

خصصت الشرطة الألمانية للسياسي البارز من أصل تركي جيم أوزديمير حماية أمنية، عقب إبلاغه بأن الأمن التركي الموجود في الفندق الذي يقيم فيه، اتهمه بأنه "إرهابي".

وقال أوزديمير للصحفيين بعد عودته إلى برلين: "أبلغتني الشرطة أن هناك مشكلة مع الأمن التركي، الذي أشار إلى أن إرهابيا أو عضوا في تنظيم إرهابي يقيم في الفندق الذي أقيم فيه".

وأضاف أنه حين دخل الفندق في ميونيخ الجمعة الماضي، نظر إليه الحراس الأتراك بنظرات قلق وأشاروا إليه، وفي صباح اليوم التالي وجد مجموعة من أفراد الشرطة البافارية أمام باب غرفته لحمايته.

وذكرت شرطة ميونيخ في بيان، أنها وفرت الحماية لعدد من الأشخاص في المؤتمر ومن بينهم أوزديمير، لكن لم يتسن لها تأكيد ما قاله المندوبون الأتراك عنه.

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من جهته، نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشكل قاطع استهداف أوزديمير بأي حال من الأحوال، متهما الزعيم السابق لحزب "الخضر"، بمحاولة إفساد العلاقات بين ألمانيا وتركيا.

وجاويش أوغلو، على هامش المؤتمر السنوي: "ذلك ليس صحيحا، بل هو مختلق.. هذا أمر شائن".

وأضاف، أنه استفسر من الأمن التركي عن حقيقة الأمر، وما إذا كان اشتبهوا بأي أحد بأنه إرهابي محتمل، إلا أنهم نفوا الأمر.

وشغل جيم أوزديمير منصب زعيم مشارك لحزب "الخضر" الألماني، المدافع عن البيئة حتى أواخر يناير الماضي، وهو من منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: رويترز