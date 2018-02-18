كيري يحذر من الصدام العسكري مع طهران إذا ما ألغي الاتفاق

حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري من عواقب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، تحت طائلة الاضطرار لقصفها.

وقال خلال مؤتمر ميونخ الأمني: "اذا ألغينا الاتفاق مع إيران، سيتعين علينا قصفها، وهذا ما لا نرغب فيه".

وأضاف أنه لا يتفق مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يعتقدون، أن إيران ستمتلك أسلحة نووية في غضون 10 سنوات بغض النظر عن الاتفاق المبرم معها حول برنامجها النووي".

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وتابع: "هذا الافتراض ليس صحيحا ولا اتفق معه، فيما قد تشكل إيران أخطارا أخرى بينها على سبيل المثال، قضية حقوق الانسان على أراضيها".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين







