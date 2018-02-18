لوكاشينكو :بعض الدول تؤجج النزاع في أوكرانيا لتكتوي به روسيا وبيلاروس

اعتبر رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو أن بعض الدول تستفيد من تأجيج النزاع في أوكرانيا وتعمل على تسعيره بما يخدم الإضرار بروسيا وبيلاروس واكتوائهما بناره.

وقال خلال التصويت في الانتخابات المحلية اليوم: "يجب اللجوء إلى العقل والحكمة ووقف النزاع في أوكرانيا، وأكثر ما يهمنا، وقف هذا النزاع أو الحرب في أسرع وقت ممكن".

وأكد لوكاشينكو أن تبعات النزاع في أوكرانيا تنعكس على جمهورية بيلاروس مشيرا إلى نزوح 160 ألف أوكراني إلى بلاده منذ اندلاع النزاع.

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وذكر في هذه المناسبة أن النازحين الأوكرانيين في بلاده، يتمتعون بكافة المزايا والتسهيلات المقدمة لمواطني بيلاروس بما فيها العلاج والتعليم المجاني.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين