اتهم قناص جورجي نوابا في البرلمان الأوكراني بارتكاب جرائم قتل في اشتباكات خلال أحداث الانقلاب على السلطة الشرعية التي شهدتها العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير/شباط 2014.

وقال ألكسندر ريفازيشفيلي القناص الجورجي الذي شارك في أحداث ميدان الاستقلال وسط كييف إن الرئيس الحالي في لجنة شؤون الأمن القومي في البرلمان الأوكراني سيرغي باشينسكي، والنائب فلاديمير باراسيوك شاركا شخصيا في ارتكاب جريمة قتل المواطنين أثناء تلك الأحداث.

وأكد ريفازيشفيلي استعداده لتقديم هذه المعلومة للقضاء الأوكراني.

وبحسب قناصة جورجيين آخرين شاركوا في تلك الأحداث المأساوية فإن باشينسكي هو الذي زودهم بأسلحة وأعطاهم أوامر لإطلاق النار.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير/شباط 2014 الانقلاب على السلطة الشرعية، ما أدى إلى إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن استقلالهما عن أوكرانيا، فيما شنت سلطات كييف الحالية أبريل/نيسان 2014 حملة عسكرية ضد هاتين الجمهوريتين.

وبحسب الأمم المتحدة فإن عدد ضحايا الأزمة الأوكرانية فاق 10 آلاف شخص.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين