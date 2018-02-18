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تفاصيل شحيحة وجديدة لتحطم طائرة الركاب الإيرانية

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تفاصيل شحيحة وجديدة لتحطم طائرة الركاب الإيرانية
Morteza Nikoubazl
صورة أرشيفية لطائرة تابعة لشركة "آسمان" الجوية
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كشف البرلماني الإيراني أصغر سليمي الأحد عن تفاصيل جديدة لحادث تحطم طائرة الركاب الإيرانية في مدينة أصفهان الذي قضى فيه 66 شخصا.

وقال أصغر: "سمع صباح اليوم دوي انفجار قوي في منطقة بادنا العليا في قضاء سميرم على الحدود الإدارية بين محافظتي كهيكلويه وبوير أحمد وأصفهان".

وأضاف: "هذه المنطقة تقع قرب جبال دنا الشاهقة، وهبت على المنطقة اليوم ريح عاتية ترافقت بالضباب. وعند بلوغ الطائرة المنطقة، سمع صدى الانفجار فقط، فيما يتردد أن الحادث وقع في منطقة بين قريتي نقل وكهنغان، ونحن نتابع آخر الأنباء عن كثب لتحديد مكان الحادث بدقة".

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وأعلنت شركة "آسمان" الجوية الإيرانية اليوم أن طائرة تابعة لها من طراز "ATR 600-72" وعلى متنها 60 راكبا وطاقمها المكون من 6 أفراد، قد تحطمت في أطراف مدينة سميرم جنوبي محافظة أصفهان وسط البلاد.

المصدر: مهر

أحمد باديان

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