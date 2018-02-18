نتنياهو يتوعد طهران بعمل مباشر ضدها

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ بلاده إجراءات ضد إيران نفسها وليس ضد من وصفهم بـ"وكلائها" في المنطقة، إذا اقتضت الضرورة.

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الأحد، وصف نتنياهو إيران بأنها "أكبر خطر على العالم"، وجدد عزم بلاده على منع طهران من تثبيت أي وجود عسكري دائم لها في سوريا.

وأبرز نتنياهو للحضور قطعة قال إنها جزء من الطائرة المسيرة الإيرانية التي أسقطت فوق الجولان قبل أسبوع، محذرا طهران من اختبار عزيمة إسرائيل.

السيد ظريف, هل تعرف ما هذا؟ يجب أن تعرف ما هذا. فهذا تابع لك. أدعوك إلى أن نحمل معك رسالة إلى الطغاة في طهران – لا تختبروا إصرار إسرائيل. pic.twitter.com/Y2UNHBqdDH — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 18, 2018

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:



إيران تنكر أنها قامت بعمل عدائي ضد إسرائيل الأسبوع الماضي حين أرسلت طائرة مسيرة إلى داخل مجالنا الجوي بهدف تهديدنا. هذه هي قطعة من تلك الطائرة المسيرة الإيرانية أو ما تبقى منها بعد أن أسقطناها. جلبتها إلى هنا كي ترونها بأن عينيكم. pic.twitter.com/EXVqrOR5Nb — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 18, 2018

المصدر: رويترز

متري سعيد