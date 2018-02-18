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نتنياهو يتوعد طهران بعمل مباشر ضدها

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نتنياهو يتوعد طهران بعمل مباشر ضدها
Amos Ben Gershom / Haaretz
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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ بلاده إجراءات ضد إيران نفسها وليس ضد من وصفهم بـ"وكلائها" في المنطقة، إذا اقتضت الضرورة.

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الأحد، وصف نتنياهو إيران بأنها "أكبر خطر على العالم"، وجدد عزم بلاده على منع طهران من تثبيت أي وجود عسكري دائم لها في سوريا.

وأبرز نتنياهو للحضور قطعة قال إنها جزء من الطائرة المسيرة الإيرانية التي أسقطت فوق الجولان قبل أسبوع، محذرا طهران من اختبار عزيمة إسرائيل.

المصدر: رويترز

متري سعيد

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