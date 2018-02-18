تراجع معدل تأييد ماكرون لأقل من 50%

أظهر استطلاع للرأي، تراجع تأييد الفرنسيين لرئيسهم مانويل ماكرون لأقل من 50 %، في أدنى مستوى له منذ أكتوبر الماضي، تزامنا مع استمرار حكومته في تطبيق خطط ترشيد إنفاق القطاع العام.

وكشف الاستطلاع الذي نظمته مؤسسة إيفوب في الفترة بين الـ7 من فبراير الحالي حتى الـ17 منه لحساب صحيفة "جورنال دو ديمانش"، عن أن 44 % ممن شملهم الاستطلاع راضون عن ماكرون وأدائه.

وسبق للحكومة الفرنسية وأعلنت مطلع الشهر الجاري عن خطة لتحديث الإدارة العامة وترشيد الإنفاق العام في فرنسا التي تتوسط قائمة البلدان الأكثر إنفاقا في العالم.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في هذا الصدد، أنه لا تراود الحكومة أي هواجس تنذر باحتمال فشلها في تطبيق خططها للإصلاح والترشيد، ومصرّة على تنفيذ برنامجها.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله