العثورعلى  تشيلو قيمته 1.3 مليون يورو سرق قبل يومين

أعاد لصوص، للعازفة الفرنسية المعروفة أوفيلي جاير، آلة تشيلو(Cello) تعود إلى القرن الثامن عشر وتبلغ قيمتها 1.3 مليون يورو، بعد سرقتها من منزلها في ضاحية باريس قبل بضعة أيام.

وقالت السيدة في حديث لوكالة فرانس برس: "تلقيت مكالمة من مجهول صباح اليوم ذكر فيها أن الآلة الموسيقية موجود في سيارة مركونة بالقرب من داري".

وأشارت الوكالة إلى أن السيدة جاير قدمت في وقت سابق شكوى للشرطة ذكرت فيها أن رجلا يحمل سكينا بيده تسلل إلى بيتها يوم الخميس الماضي وسلبها جهاز هاتف نقال مع الآلة الموسيقية.

وبعد ذلك على الفور نشرت السيدة على صفحتها في فيسبوك، صورة الآلة المسروقة وناشدت المعجبين بها مساعدتها.

ويقول الخبراء إن الآلة الموسيقية المذكورة، فريدة من نوعها ولها لحن متميز جدا. وصنعت الآلة في عام 1737 في مدينة أوديني الإيطالية من قبل صانع الكمانات فرانشيسكو غوفريلر، واشترى الآلة الشيلو المذكور بنك CIC وقدمت للسيدة جاير لتستخدمها وذلك في إطار رعاية ثقافية.

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والتشيلو - آلة وترية تشبه الكمان ولكنها ذات حجم كبير نسبيا تصنع من الخشب ولها أربعة أوتار ومجالها الصوتي حوالي أربعة أوكتافات.

المصدر: وكالات

إدوارد سافين