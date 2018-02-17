محامي أمريكي يدعي السفر سرا إلى المريخ !

ادعى المحامي الأمريكي البارز أندرو باسياغو، الذي كان يطمح في رئاسة الولايات المتحدة، أنه سافر إلى كوكب المريخ عبر برنامج فضاء سري شارك فيه الرئيس السابق باراك أوباما.

وأكد باسياغو، أنه وأثناء مرحلة طفولته في ستينات القرن الماضي شارك ببرنامج تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" يعرف باسم "المشروع بيغاسوس"، سافر من خلاله عبر المكان والزمان.

وأوضح المحامي الأمريكي، أنه شارك خلال فترة دراسته الجامعية بثمانينات القرن الماضي في مشروع آخر خاص باسم (Mars Jump Room Program)، وأنه كان جزءا من برنامج فضاء سري يعنى بإرسال الناس إلى المريخ.

وأضاف هؤلاء الأشخاص المناصرين لفكر نظريات المؤامرة أن مشاريع ناسا التي يعلمها الناس هي لفت عما يمكن للولايات المتحدة تحقيقه بالفعل.

وأشار أندرو، أنه سبق له أن قام بكتابة ورقة بحثية عام 2008، تشمل أدلة مؤكدة على أن هناك مقبرة جماعية على سطح الكوكب الأحمر، وأن تلك المقبرة تضم المئات من الأجسام البشرية، من الإناث والذكور، وأنهم جميعها كانوا يرتدون نوعية ملابس زرقاء موحدة تدل على أنهم يتبعون جهة عسكرية.

وقدم المحامي الأمريكي سلسلة من الأجوبة الصادمة أثناء جلسة استجواب خضع لها مع منظمة "MUFON" الأمريكية، التي تحقق في مشاهدات الأجسام الغامضة.

وقال، "قضيت فترتين مختلفتين من الخدمة في برنامج الفضاء السري، السفر عبر الزمن عندما كنت طفلا في أواخر ستينات القرن الماضي ومطلع السبعينات والذهاب للمريخ، عندما كنت طالبا جامعيا في النصف الأول من عقد ثمانينات القرن الماضي".

المصدر: وكالات