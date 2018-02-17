زلزال بشدة 7.5 درجة يضرب المكسيك

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة بقياس ريختر العاصمة المكسيكية الجمعة، دون تسجيل إصابات وأضرار تذكر.

وكتب الدفاع المدني المكسيكي على تويتر أن "الجهات المعنية لم تتلق عقب الزلزال إي بلاغ بوقوع إصابات أو أضرار".

وحدد الجهاز المكسيكي لرصد الزلازل قوّة الهزة بسبع درجات، في حين ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن شدة الزلزال بلغت 7.5 درجة، مشيرة إلى أن مركزه كان جنوب شرقي منطقة بينوتبا دي دون لويس.

وفي هذه الأثناء، أكدت الأرصاد الجوية الأمريكية أنه لا خطر من تشكل التسونامي كما العادة في أعقاب الزلازل العنيفة، وأنه لا داعي لإجلاء السكان عن المناطق الساحلية في نطاق الهزة.

Breaking: Large tremors following magnitude 7.5 earthquake in South Mexico pic.twitter.com/rZO5uYJcP1 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 17 февраля 2018 г.

Facades of buildings collapsing in #CDMX, Mexico capital, after a 7.2 earthquake #Sismo hit the country. The epicenter was in Pinotepa Nacional, Oaxaca. pic.twitter.com/WVPEPeJnMf — Guido Mastrangelo (@GuidoGma) 17 февраля 2018 г.

POWERFUL MEXICO EARTHQUAKE: A powerful magnitude 7.2 earthquake slammed Mexico this evening, rocking buildings in Mexico City and sending people scrambling into the streets. @KaynaWhitworth reports. https://t.co/8704UpOW7Fpic.twitter.com/XgFughzzV3 — World News Tonight (@ABCWorldNews) 17 февраля 2018 г.

يذكر أن زلزالا عنيفا بشدة 8.2 درجة قد ضرب المكسيك في الـ7 من سبتمبر الماضي وخلف عددا كبيرا من الضحايا، وفي الـ19 من نفس الشهر ضرب زلزال آخر المكسيك بـ7.1 درجة مخلفا 369 قتيلا.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله