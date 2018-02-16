قرغيزستان تعتقل انتحاريا تدرب في سوريا

أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان اليوم القبض على انتحاري تم تدريبه في سوريا.

وقالت استخبارات قرغيزستان في بيان بالخصوص: "في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب الجارية لتحديد ومنع دخول مقاتلي المنظمات الإرهابية الدولية، اعتقلت لجنة الأمن القومي عضوا نشطا في جماعة إرهابية سرية".

إقرأ المزيد

وأوضح البيان أن المعتقل، مواطن من قرغيزستان من مواليد 1992، إلا أنه لم يكشف عن اسمه حرصا على سرية التحقيقات الجارية.

وأكدت الاستخبارات أنه تم التثبت من أن الشخص الموقوف "اجتاز تدريبا على الأعمال التخريبية، ودورة انتحارية بهدف تنفيذ عملية إرهابية في قرغيزستان".

وفتحت السلطات قضية ضد المشتبه تحت المادة القانونية الخاصة بـ"اشتراك مواطن من جمهورية قرغيزستان في نزاعات مسلحة أو عمليات عسكرية على أرض دولة أجنبية أو تلقي تدريبات إرهابية والعمل مرتزقا".

وأشار البيان إلى أن الانتحاري المعتقل وضع في الحبس الاحتياطي الخاص بالاستخبارات، فيما تتواصل إجراءات التحقيق في هذه القضية.

المصدر: تاس

محمد الطاهر