لأول مرة.. مذيعة مسلمة تطل بالحجاب على شاشة أمريكية!

أفادت مجلة "أدويك"، بأن القناة التلفزيونية "دبليو إتش بي إف" التابعة لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، سمحت لمذيعة مسلمة بالظهور وهي ترتدي الحجاب على شاشتها لتقديم فقرات إخبارية.

ووفقا للمجلة الأمريكية، فإن طاهرة رحمن هي أول مذيعة مسلمة تظهر بحجابها على شاشات التلفزة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المجلة أن طاهرة رحمن سعت منذ وقت طويل للظهور على الشاشة بالحجاب، وحصلت الموافقة على طلب رحمن الأسبوع الماضي من قبل إدارة القناة التي تعمل فيها معدة برامج لتحقق حلمها.

وقالت طاهرة للقناة التي تعمل فيها: "لم أعتقد أبدا أن هذا الأمر سيتحقق يوما ما، فلا أحد آخر يشبهني على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة".

وأضافت خلال مقابلة مع القناة "دبليو إتش بي إف" أن العديد من مخرجي الأخبار رفضوا ظهورها على الهواء " طالما أنها ترتدي الحجاب"، وقالت "كنت واثقة من أنه سيأتي يوم، ويمنحني أحدهم الفرصة".

المصدر: وكالات

علي الخطايبة