محكمة أمريكية: قرار ترامب حول الهجرة تمييز ضد المسلمين
AFP MANDEL NGAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jvjd
أصدرت محكمة في ولاية فرجينيا قرارا اعتبرت فيه مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجرة انتهاكا للدستور وتمييزا ضد المسلمين.
وأصبحت محكمة الاستئناف في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا ثاني محكمة أمريكية تصدر حكما ضد مرسوم ترامب حول الهجرة، الذي يمنع مواطني 6 دول مسلمة، من السفر إلى الولايات المتحدة.
وأصدر ترامب مرسومه، الذي يطال سوريا وإيران واليمن والسودان والصومال وليبيا، في سبتمبر/أيلول عام 2017.
ووافقت المحكمة العليا على دخول المرسوم حيز التنفيذ، لكن عملية تقديم الطعون في القضية لا تزال مستمرة. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة في أبريل/نيسان المقبل إلى الحجج بشأن شرعية المرسوم، وتصدر القرار النهائي نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.
المصدر: رويترز
أنطون زوييف
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)