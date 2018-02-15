محكمة أمريكية: قرار ترامب حول الهجرة تمييز ضد المسلمين

أصدرت محكمة في ولاية فرجينيا قرارا اعتبرت فيه مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجرة انتهاكا للدستور وتمييزا ضد المسلمين.

وأصبحت محكمة الاستئناف في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا ثاني محكمة أمريكية تصدر حكما ضد مرسوم ترامب حول الهجرة، الذي يمنع مواطني 6 دول مسلمة، من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأصدر ترامب مرسومه، الذي يطال سوريا وإيران واليمن والسودان والصومال وليبيا، في سبتمبر/أيلول عام 2017.

ووافقت المحكمة العليا على دخول المرسوم حيز التنفيذ، لكن عملية تقديم الطعون في القضية لا تزال مستمرة. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة في أبريل/نيسان المقبل إلى الحجج بشأن شرعية المرسوم، وتصدر القرار النهائي نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف