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تركيا تفرض حظر التجوال في ديار بكر ذات الغالبية الكردية

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تركيا تفرض حظر التجوال في ديار بكر ذات الغالبية الكردية
Reuters / Sertac Kayar
عناصر من قوات الأمن الخاصة التركية في ديار بكر - أرشيف -
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فرضت السلطات التركية، الأربعاء، حظر التجوال في 176 بلدة في محافظة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، في خطوة استباقية لعملية جديدة ضد مسلحين أكراد في البلاد.

وقال محافظ ديار بكر، في بيان، إن حظر التجوال فُرض اعتبارا من الأربعاء 14 فبراير عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تركيا حتى إشعار آخر، في البلدات الواقعة بمناطق سيلفان وكولب وليجه وهازرو.

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وأوضح البيان أن هذا التدبير سيسمح لقوات الأمن بالقضاء على أعضاء وكوادر في "حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "إرهابيا".

ويأتي حظر التجوال، الذي يُعتبر واسع النطاق، في الوقت الذي تشنّ فيه القوات التركية منذ 20 كانون الثاني عملية عسكرية (غصن الزيتون) شمال سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وعاد النزاع بين قوات الأمن التركية و"حزب العمال الكردستاني" بعد خرق وقف إطلاق النار الهش في صيف 2015، وقد فرضت السلطات التركية عدة مرات حظر تجوال في عدد من المدن جنوب شرق البلاد منها ديار بكر، في إطار عملياتها ضد عناصر الحزب.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي

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