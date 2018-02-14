الجيش التركي يحيد 46 مسلحا كرديا شمال سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت رئاسة الأركان التركية، القضاء على 46 مسلحا من قوات وحدات حماية الشعب الكردية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، خلال الـ24 ساعة الماضية في عفرين السورية.

وأكدت رئاسة الأركان التركية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم القضاء على 1485 مسلحا منذ بدء عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 31 جنديا تركيا وجرح 143 آخرين منذ بدء العملية في 20 يناير/كانون الثاني.

ويواصل الجيش التركي بالاشتراك مع "الجيش السوري الحر"، استهداف المواقع العسكرية لـ"وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، وتعتبرهما أنقرة تنظيمين إرهابيين .

المصدر: وكالات

نادر همامي