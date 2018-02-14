مصرع 15 شخصا جراء تساقط الثلوج في اليابان

لقي 15 شخصا مصرعهم وجرح 222 آخرين جراء تساقط كثيف للثلوج اجتاح شمال اليابان وساحل البحر الياباني.

وأفادت دائرة الإطفاء بوزارة الشؤون الوطنية في اليابان، اليوم الأربعاء، بأن مصرع الناس تم في 3 ولايات كانت الأكثر تعرضا لتساقط الثلوج وهي ولايات فوكوي ونييغاتي وتويامي. وأضافت أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 222، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لمصرع الناس يعود إلى انهيار الثلوج فوقهم أثناء أعمال تنظيف السقوف، إذ يضطر سكان المناطق المتضررة خوفا من انهيار السقوف بسبب الثلوج، إلى تنظيف سقوفهم بأنفسهم في ظروف الأحوال الجوية السيئة.

وتدل المعلومات اليابانية الأخيرة على أن ارتفاع الغطاء الثلجي بلغ اليوم الأربعاء في ولاية فوكوي 2.78 مترا وفي نييغاتي – 2.5 مترا وفي تويامي – أكثر من 60 سنتمترا.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا