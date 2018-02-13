الناتو ينوي توسيع مهمة تدريب في العراق

تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ باستجابة الحلف لدعوة الولايات المتحدة بشأن توسيع بعثة تدريب في العراق دعما لإعادة إعمار البلاد.

وقال ستولتنبيرغ في تصريح صحفي إن "من المهم للغاية إرساء الاستقرار في البلاد بعد انتهاء الأعمال القتالية ويتعين أن نكسب السلام" وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف التخطيط لمهمة تدريب أكبر خلال اجتماع في بروكسل يوم الخميس المقبل وأن يتخذ القرار النهائي في يوليو/تموز القادم.

يشار إلى أن ستولتنبيرغ سيجتمع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في أواخر الأسبوع الجاري، ورفض الحديث عن أعداد الجنود في العراق لكنه أكد أن التدريب قد يشمل وزارة الدفاع ويتضمن إزالة الألغام.

المصدر: "رويترز"

ألكسندرتوميلين