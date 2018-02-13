أردوغان: استمرار الدعم الأمريكي للأكراد السوريين سيؤثر على قراراتنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار الولايات المتحدة حول مواصلة تقديم المساعدات المالية للوحدات الكردية في سوريا سيؤثر على القرارات التركية المقبلة.

وفي الوقت ذاته أشار أردوغان أثناء خطاب ألقاه أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالقانون الداخلي لحلف الناتو وعليها أن تواجه "الإرهابيين" الذين يعتدون على تركيا.

يذكر أن تصريحات الرئيس التركي تأتي عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى البلاد الأسبوع الجاري.

المصدر: رويترز + سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا