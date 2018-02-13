بالفيديو.. الجيش المصري يقضي على خلية إرهابية شديدة الخطورة في سيناء

أكد الجيش المصري، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النار.

وأوضح البيان أنه تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت بحوزة هذه المجموعة.

وأظهر شريط فيديو نشره المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، عددا من الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، فيما أكد المتحدث أن عددهم "400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية".

وذكر الجيش في بيانه السادس 11 معلومة، بخصوص استمرار العملية الشاملة "سيناء 2018"، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

وتشارك في عملية "سيناء 2018" القوات البرية والبحرية والجوية، ضد بؤر الإرهاب في شمال سيناء والدلتا والصحراء الغربية.

المصدر: وكالات

نادر همامي