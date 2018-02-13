الهند متوعدة باكستان: ستدفعون الثمن!

حذرت الهند باكستان من أنها ستدفع ثمن الهجوم المسلح على قاعدة عسكرية شمال ولاية جامو وكشمير.

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وقال وزير الدفاع الهندي نيرمالا سيتارمان للصحفيين مساء أمس الاثنين إنه تتوفر لدى الجيش الهندي أدلة كثيرة على أن المسلحين الذين قاموا بهذا الهجوم، عادوا إلى باكستان بعد تنفيذهم العملية.

وأضاف: "باكستان توسع قوس الإرهاب... وتخالف نظام وقف إطلاق النار بالمساعدة في التسلل... وستدفع ثمن هذه المغامرة".

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وأفادت السلطات الهندية بأن الهجوم على قاعدة عسكرية قرب جامو هو الأسوأ منذ عدة أشهر وأدى إلى مقتل 6 جنود ومدني وإصابة 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال. كما تم قتل 3 مهاجمين على الأقل.

وأعلنت أن المهاجمين المسلحين بشكل جيدا جدا ينتمون لمجموعة "جيش محمد" العسكرية التي يقع مقرها في باكستان.

من جهتها انتقدت السلطات الباكستانية الهند للإسراع في التوصل إلى استنتاجات دون إجراء تحقيق شامل في ملابسات الهجوم.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا