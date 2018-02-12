باكستان تحذر الهند من مغبة شن غارة عبر الحدود بعد هجوم كشمير

حذرت باكستان الهند من أي ضربات عبر الحدود في كشمير المتنازع عليها، بعدما ألقت سلطات الهند باللوم على جماعة تتخذ من باكستان مقرا لها في هجوم على معسكر للجيش استهدف جنودا وعائلاتهم.

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وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "جرت العادة أن يدلي مسؤولون هنود ببيانات غير مسؤولة ويوجهون الاتهامات التي لا أساس لها حتى قبل بدء أي تحقيق في أي واقعة".

ويعتبر هجوم يوم السبت على المعسكر قرب مدينة جامو العاصمة الشتوية لولاية جامو وكشمير الهندية، الأسوأ منذ أشهر إذ أسفر عن مقتل 5 جنود ووالد جندي وسقوط مصابين بينهم نساء وأطفال.

وقالت الهند إن المهاجمين المدججين بالسلاح أعضاء في جماعة "جيش محمد" المتشددة ومقرها باكستان، مما دفع إسلام أباد إلى انتقاد إصدار الأحكام قبل إجراء تحقيق كامل.

وتتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح المتشددين ومساعدتهم على التسلل عبر خط المراقبة إلى جامو وكشمير، الولاية الهندية الوحيدة التي تقطنها أغلبية مسلمة.

المصدر: رويترز

سعيد طانيوس