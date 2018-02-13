فيديو.. اعتقال الرئيس الجورجي السابق في كييف بطريقة مهينة وعنيفة

أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، في أحد مطاعم كييف، عملية اقتحام المكان والقبض على رئيس جورجيا السابق، ميخائيل ساكاشفيلي بطريقة مهينة وعنيفة.

ويعرض الفيديو كيف اقتحم رجال أمن يرتدون أقنعة مطعما في العاصمة الأوكرانية كييف، وإجبار مرافقة ساكاشفيلي على الانبطاح أرضا، وبعد ذلك ظهر رجال الأمن وهم يقتادون الرئيس الجورجي السابق، عمدة أوديسا السابق، ساكاشفيلي، من شعره.

وقد كُتب وصف للحادثة أُرفق بالفيديو، يقول إن ساكاشفيلي تعرض للضرب على الوجه في الطريق وتم إغلاق فمه وعينيه، وتعرض للتهديد بإطلاق النار.

هذا وقد أعلنت هيئة حرس الحدود الأوكرانية، أمس الاثنين، ترحيل زعيم حزب "حركة القوى الجديدة" المعارض والرئيس الجورجي السابق ميخائيل سآكاشفيلي من أوكرانيا إلى بولندا.

وأوضحت الهيئة في بيان أن "الشخص المذكور كان يتواجد في أراضي أوكرانيا بطريقة غير شرعية، لذا تمت إعادته، مع مراعاة جميع الإجراءات القانونية، إلى بلد كان وصل منه في انتهاك التشريعات الوطنية".

المصدر: وكالات

نادر همامي