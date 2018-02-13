الرئيس الفلبيني: أطلقوا النار على منطقة "الرحم"!

انتقدت منظمات معنية بحقوق النساء في الفلبين تصريحات صدرت عن رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي، حرّض فيها العسكريين على إطلاق النار على النساء المتمردات في منطقة محددة.

وذكرت صحيفة "Cocounut Manila" أمس أن دوتيرتي قال خلال لقاء مع متمردين سابقين ينتمون إلى الجناح العسكري للحزب الشيوعي الماوي الفلبيني بينهم عدد من النساء: "قولوا للجنود الأمر الجديد: نحن لا نريد قتلكن.. نحن سنطلق الرصاص على (منطقة الرحم).. من دونه أنتن لا تساوين شيئا".

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اللافت أن النص الكامل لكلمة الرئيس الفلبيني ترجم إلى اللغة الإنجليزية ونشر في موقع إدارة الرئاسة الفلبينية لشؤون العلاقات العامة، إلا أن الكلمة الدالة على أعضاء النساء التناسلية استبدلت في النص الرسمي بعدة نجمات.

وقد أثار تصريح دوتيرتي استياء وغضب المنظمات الحقوقية النسائية، وبخاصة، مجموعة نساء غابريلا لحقوق المرأة، التي قالت على حسابها في فيسبوك إن الرئيس الفلبيني يدعو "الفاشيين من الجيش الشعبي الجديد إلى ارتكاب انتهاكات دموية لحقوق الإنسان".

كما انتقدت متحدثة باسم هذه الجماعة الحقوقية دوتيرتي بعنف واصفة إياه بأنه "أخطر شخصية فاشية في الحكومة" الفلبينية في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات

محمد الطاهر