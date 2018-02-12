مكتب نتنياهو ينفي الحديث عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل

قال مكتب نتنياهو في بيان، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أطلع الطرف الأمريكي على مشاريع القانون والمبادرات التي تطرح في الكنيست.

وأضاف البيان أن الطرف الأمريكي أكد موقفه بالالتزام بخطة السلام التي يبلورها ترامب.

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وأفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يستعرض أمام الإدارة الأمريكية أي مقترح لضم أراض والولايات المتحدة لم تعبر عن موافقتها على مثل هذه المقترحات.

وأكد البيان أن موقف رئيس الوزراء هو: "لو استمر الفلسطينيون في رفضهم لإجراء مفاوضات ستطرح إسرائيل خيارات خاصة بها".

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث منذ فترة طويلة مع الإدارة الأمريكية حول المصالح القومية الإسرائيلية في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.

من جهته نفى البيت الأبيض تقارير عن حديث لنتنياهو وترامب عن خطة لضم المستوطنات في الضفة.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نقلت تصريحات لنتنياهو عن بحث "توسيع السيادة الإسرائيلية" مع الولايات المتحدة، لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو أمام الكنيست اليوم الاثنين: "أما ما يخص مسألة توسيع السيادة الإسرائيلية، فبوسعي أن أقول لكم إنني كنت أجري حوارا مع الأمريكيين حول هذا الموضوع".

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي