نتنياهو يبحث مع الإدارة الأمريكية ضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه بحث مع الولايات المتحدة منذ فترة "توسيع السيادة الإسرائيلية" لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو أمام الكنيست اليوم الاثنين: "أما ما يخص مسألة توسيع السيادة الإسرائيلية، فبوسعي أن أقول لكم إنني كنت أجري حوارا مع الأمريكيين حول هذا الموضوع".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه كان يسترشد بمبدأين هما "إبلاغ الأمريكيين بأن علاقتنا معهم أمر استراتيجي بالنسبة لإسرائيل والمستوطنات أيضا، وأن هذا يجب أن يكون بمبادرة حكومية وليس شخصية، إذ أن ذلك يعتبر خطوة تاريخية".

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو والقيادات الحزبية في الائتلاف الحاكم قرروا تأجيل مناقشة مشروع القانون حول ضم المستوطنات لإسرائيل نظرا للأوضاع الأمنية في الشمال. ويرى نتنياهو أنه ينبغي على إسرائيل تجنب خطوات من شأنها إحراج الولايات المتحدة، حيث يجب حشد التأييد على الساحة الدولية أولا.

من المهم الإشارة إلى أن البيت الأبيض نفى تقارير عن حديث لنتنياهو وترامب عن خطة لضم المستوطنات في الضفة.

المصدر: هآرتس + وكالات

ياسين بوتيتي + أنطون زوييف