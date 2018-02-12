المعارضة في بنغلاديش تطالب بالإفراج عن زعيمتها

تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة في بنغلاديش للمطالبة بإطلاق سراح زعيمة المعارضة، خالدة ضياء، رئيسة الوزراء السابقة المحكوم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة الفساد.

وخرج أنصار لحزب بنغلاديش الوطني في عدد من مدن البلاد للمطالبة بالإفراج الفوري عنها من سجن في دكا، معتبرين أن أسباب هذا الحكم سياسية.

وقال الأمين العام لحزب بنغلاديش الوطني، فخر الإسلام المغير، في تصريح صحفي في دكا، حيث تجمع أكثر من 5 آلاف شخص: "نريد إطلاق سراحها الفوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وقد وجهت إلى خالدة ضياء الأسبوع الماضي، تهمة المشاركة في اختلاس 206 آلاف يورو من صندوق مالي تابع لمصلحة إحدى دور الأيتام، ويمكن أن تمنعها هذه العقوبة من الترشح للانتخابات المقررة هذا العام.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين