شاهد.. طرد "ترامب وكيم" من أولمبياد 2018!

طرد أفراد الأمن الكوري الجنوبي شخصين تنكرا على هيئتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال المتنكّر على هيئة كيم، الذي رفض ذكر اسمه: "نحن على وفاق تام.. أردنا أن نفاجئ الجميع ونأتي بالسلام العالمي، ثم رافقنا حراس الأمن إلى الخارج.. وهذا ما أظنه ظلما حقا.. ألا يريد الجميع السلام؟"

وأضاف أثناء اقتياد الأمن له إلى خارج الملعب: "هل ستلقى شقيقتي ذات المعاملة؟"

وأثار ظهور هذين الشخصين بلبلة في صفوف المتواجدين في الحفل، الذي اتسمت أجواؤه بإظهار وحدة رمزية بين الكوريتين.

Trump and Kim Jong Un (impersonators) meet at the Olympics! Hilarious. #VPinASIApic.twitter.com/jf9rCQUsTK — Josh Rogin (@joshrogin) 9 février 2018

Ryan Pierse / Getty Images

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المصدر: وكالات

رُبى آغا