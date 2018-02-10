تركيا.. توقيف 48 شخصا في حملة أمنية ضد "داعش"
trtarabic.tv
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أوقفت أجهزة الأمن التركية اليوم السبت 17 من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي في أنقرة، حسبما أفادت قناة TRT التلفزيونية التركية.
وذكرت القناة أن الحملة الأمنية شملت عدة مناطق في العاصمة التركية، مشيرة إلى أن عددا من الموقوفين كانوا يخططون لشن هجمات في البلاد.
فيما أوردت القناة أن 31 شخصا يحملون جنسيات أجنبية، تم توقيفهم خلال حملة أمنية ضد "داعش" في اسطنبول، تضمنت مداهمة 6 عناوين في 3 مناطق بشكل متزامن.
وبحسب القناة فقد عثر خلال الحملة على "عدد كبير من المواد الرقمية والوثائق التنظيمية. ونقل الموقوفون إلى مديرية أمن اسطنبول بعد إجراء الكشف الطبي عليهم".
المصدر: TRT العربية + تاس
قدري يوسف
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