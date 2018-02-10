نائب قائد القوات الجوية الإسرائيلية: الضربة الإسرائيلية في سوريا هي الأوسع والأكثر فاعلية منذ 1982

قال نائب قائد القوات الجوية الإسرائيلية، تورمر بار، يوم السبت، إن الضربة الإسرائيلية في سوريا هي الأوسع والأكثر فاعلية منذ 1982.

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف عن تفاصيل الغارات الجوية التي استهدفت صباح السبت مواقع عسكرية في الأراضي السورية.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في موجز للصحفيين الأجانب أن سلاح الجو نفذ سلسلتين من الغارات، مستهدفا مركز قيادة طائرة مسيرة إيرانية خرقت الأجواء الإسرائيلية، و12 موقعا عسكريا.

وأشار المتحدث إلى أن الغارات الأولى شنت من قبل ثماني مقاتلات، وتعرضت لإطلاق نيران مكثف من قبل قوات الدفاع الجوي السورية بالرغم من أن الهدف الذي قصفته كان إيرانيا، مشددا أن المقاتلات اُستهدفت في الأجواء الإسرائيلية.

وأكد كونريكوس أن طياري إحدى هذه المقاتلات، وهي من طراز "إف-16"، قررا القفز أثناء إصابة المقاتلة ومن المرجح أن ذلك جاء نتيجة للنيران السورية، مضيفا أن الطيارين هبطا في الأراضي الإسرائيلية وأحدهما مصاب بجروح خطيرة فيما تعرض الثاني لإصابات خفيفة، وتحطمت طائرتهما في منطقة الجليل الشمالي.

المصدر: صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية + وكالات

ياسين بوتيتي