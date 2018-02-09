مقتل 6 أشخاص داخل مطعم في المكسيك

لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم في أعمال عنف مسلح داخل مطعم في بلدة تلاكيباكا بولاية غاليسكو المكسيكية، أمس الخميس.

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ووفقا لموقع إكسيلسيور الإلكتروني، دخل حوالي 10 مسلحين مطعما، كانت فيه مجموعة من الأصدقاء تتناول طعام الغداء ، وفتحوا النار فجأة على رواد المطعم، فقتلوا 5 أشخاص في الحال، وتوفي سادس في الطريق إلى المستشفى.

وعند وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث، اكتشفوا أن القتلى كانوا مسلحين أيضا، ولكنهم لم يتمكنوا من المقاومة.

وتخمن الشرطة أن هذه العملية تدخل ضمن إطار تصفية الحسابات بين العصابات الإجرامية المحلية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس