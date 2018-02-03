السلاح الأمريكي يغذي الجرائم في الأمريكتين

أثبت "مركز التقدم الأمريكي"، ومقره واشنطن، أن أسلحة من الولايات المتحدة تستخدم في ارتكاب جريمة كل 31 دقيقة تقريبا في المكسيك وكندا وأمريكا الوسطى ودول الكاريبي.

وأوضح المركز أن هذا التقدير بني على تحليل بيانات من الحكومة الأمريكية كشفت عن ضبط 50 ألفا و133 قطعة سلاح أمريكية المنشأ خلال تحقيقات جنائية في 15 دولة بين عامي 2014 و2016.

وجاء في التقرير، الذي صدر بعنوان "ما وراء حدودنا"، أن تراخي القوانين الأمريكية يسهم في تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة إلى دول تنشط فيها العصابات وخاصة المكسيك والسلفادور وهندوراس.

واستند التقرير إلى بيانات حكومية رسمية في المكسيك نشرت الشهر الماضي، كشفت قفز معدل جرائم القتل بالبلاد العام الماضي لأعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

وأشار المركز إلى أن سوق السلاح القانوني بالمكسيك عليه قيود شديدة، لكن معدل جرائم القتل التي ارتكبت بسلاح ناري في البلاد ارتفع من 15 في المئة عام 1997 إلى نحو 66 في المئة في 2017.

وأضاف المركز ووفقا لبيانات رسمية أمريكية، أن نحو 70 بالمئة من الأسلحة التي ضبطت في المكسيك من 2011 وحتى 2016 صنعت في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

علي جعفر