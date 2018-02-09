كيف تخطط واشنطن لمجابهة الدفاعات الجوية الروسية؟!

كشفت صحيفة " ناشيونال انتيرست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتزم تطوير صاروخ جوّال (كروز) جديد بعيد المدى، لتجهيز قاذفات الشبح الاستراتيجية من طراز " بي-21" رايدر الجديدة به.

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واعتبرت " ناشيونال انتيرست" أن الهدف الأساسي من هذا الصاروخ الجديد، منح القاذفات الأمريكية القدرة على التصدي للدفاعات الجوية الروسية.

وذكرت الصحيفة أنه طبقا للعقيدة النووية الجديدة التي نشرت مؤخرا، فإن القاذفات الأمريكية الجديدة لا يمكنها بسهولة التغلب على الدفاعات الجوية الروسية والصينية، بالرغم من التكنولوجيات الشبحية. المتقدمة التي تعتمدها لحل هذه المشكلة، لذلك يريد الجيش الأمريكي امتلاك صاروخ كروز جديد يمكن إطلاقه على منطقة الدفاع الجوي للخصم المحتمل للتمهيد ناريا للغارات الجوية.

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ويعتقد الخبراء أيضا أن الصاروخ الجديد، سوف يزيد من فعالية قاذفات (B-52 و B-2) الأمريكية، التي بدأت تفقد في نهاية المطاف قدرتها على الصمود في وجه الدفاعات الجوية التي تمتلكها دول رائدة في العالم. وفي هذا الصدد يبدو تطوير قاذفة "بي 21 رايدر" مبررا ، حسبما كتبت صحيفة " ناشيونال انتيرست".

ومن المتوقع أن يتم تدخل قاذفة "بي 21 رايدر" الخدمة الفعلية بالجيش الأمريكي في العام 2025 على وجه التقريب. وفي الوقت نفسه، فإن أي تأخير في توريد هذا النوع من المعدات العسكرية، وفقا للخبراء، سيؤدي إلى خفض قدرات القوات الاستراتيجية الأمريكية التي لن تكون قادرة على التغلب على شبكة الدفاع الجوي للعدو المحتمل.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس